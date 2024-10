"Non so" se le elezioni americane saranno pacifiche. Lo ha detto il presidente Joe Biden. "Ho fiducia" che le elezioni "saranno libere e giuste, non so se saranno pacifiche. Quello che ha detto Trump è molto pericoloso", ha detto Biden presentandosi a sorpresa nella sala stampa della Casa Bianca.



