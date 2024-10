Meloni, la malattia non limita valore e capacità di Bucci

"Alle volte, purtroppo, il dibattito politico scende a livelli inaccettabili. Tuttavia, è fondamentale ribadire che la salute di una persona non dovrebbe mai essere strumentalizzata. La malattia non limita il valore e la capacità di chi, come Marco Bucci, ha già dimostrato di essere un amministratore eccellente e appassionato". Lo afferma sui social la premier e leader di FdI Giorgia Meloni. "Sono sicura che, se eletto, sarà un grande Presidente della Regione Liguria, pronto a guidarla con la stessa energia e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto - conclude Meloni -. Forza Marco!".



