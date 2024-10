Media libanesi, 'i funerali di Nasrallah domani a Teheran'

Si svolgeranno domani a Teheran, in Iran, gli attesi funerali di Hassan Nasrallah, l'ex leader di Hezbollah, ucciso venerdì scorso a Beirut da Israele. Lo riferiscono media libanesi che citano fonti politiche iraniane e testimoni oculari di "massicci preparativi" nella capitale iraniana. I media affermano che la cerimonia è prevista per le 10.30 locali (le 8.30 in Italia), durante la preghiera del venerdì guidata dal leader iraniano Ali Khamenei nel mausoleo dell'imam Khomeini.



