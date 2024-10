La Borsa di Milano scivola (-1,5%) su piano nuove tasse

La Borsa di Milano di colpo perde terreno, il Ftse Mib cede l'1,5% dopo le parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che anticipa il progetto di un prelievo inaspettato sulle imprese. "Approveremo un bilancio che richiederà sacrifici, il che significa tassare gli utili extra" ha detto in un'intervista preregistrata per l'evento Future of Finance di Bloomberg. "E' uno sforzo che deve intraprendere l'intero Paese, ovvero i singoli ma nahce le piccole, medie e grandi imprese". Il ministro ha anche detto che sta pianificando un'ulteriore vendita della quota di Mps entro la fin dell'anno.

Il titolo dell'istituto sta cedendo il 2,8%, la peggiore del listino però è Saipem in calo del 5,2% con Stellantis in ribasso del 4,2 per cento



Riproduzione riservata © Copyright ANSA