Idf, evacuare Nabatieh, grande città nel sud del Libano

L'esercito israeliano ha chiesto ai civili di 25 località del Libano meridionale di evacuare immediatamente. Nell'elenco delle zone da abbandonare c'è Nabatieh, una delle città più grandi del Libano meridionale.

Il portavoce in lingua araba delle forze di difesa israeliane ha detto che i civili libanesi saranno avvisati non appena potranno rientrare. Ieri l'Idf aveva chiesto l'evacuazione di altri 24 villaggi nel Libano meridionale e il giorno prima a 28 comunità.

L'esercito ha inoltre messo in guardia contro qualsiasi movimento di veicoli dal nord al sud del fiume Litani.



