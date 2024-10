G7 Interni, 'c'è radicalizzazione'

Il G7 dei ministri dell'Interno, in corso a Mirabella Eclano (Av), ha dedicato la mattinata alle minacce derivanti dagli scenari di crisi internazionali, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente e in Ucraina. La discussione ha fatto emergere la "piena convergenza" da parte dei ministri, della Commissione europea e delle Organizzazioni internazionali di settore sull'importanza di "rafforzare la strategia comune per prevenire azioni violente alimentate dai processi di radicalizzazione in corso". Per questo è stata dedicata "attenzione allo scambio di informazioni per intercettare precocemente possibili minacce".





