Allarme infiltrati a corteo pro Pal, controlli ai caselli

Controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni per intercettare eventuali arrivi di manifestanti da fuori Roma e un dispositivo di sicurezza sempre più stringente sabato attorno all'area di piazzale Ostiense dove potrebbero confluire alcuni gruppi per la manifestazione pro Palestina nonostante il divieto della Questura comunicato nei giorni scorsi. Sarà massima l'attenzione per intercettare eventuali infiltrati violenti. Sotto la lente in queste ore anche i social, in particolare quelli riferibili ad ambienti anarchici e universitari. Le misure di sicurezza per la giornata di sabato verranno messe a punto domani in un tavolo tecnico in Questura, presieduto dal neo questore Roberto Massucci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA