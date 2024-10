Piantedosi, 'con conflitti cresce rischio attentati'

"Nella prima sessione ci concentreremo sui riflessi negativi derivanti dai teatri di guerra in Medio Oriente e in Ucraina. I due conflitti stanno contribuendo a generare una polarizzazione nelle nostre società incrementando il rischio che alcuni soggetti aderiscono a delle ideologie violente arrivando a commettere atti terroristici nei nostri territori. Non possiamo farci trovare impreparati e dobbiamo affinare le capacità di prevenire". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aprendo i lavori del G7 Interni a Mirabella Eclano.



