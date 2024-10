Questore Roma, 'corteo pro Pal? C'è divieto e va rispettato'

"Esiste un divieto e va fatto rispettare". Lo ha detto il neo questore di Roma Roberto Massucci in merito alle manifestazioni pro Palestina annunciate per sabato, sottolineando però che è già in corso "un'interlocuzione" e un "dialogo" con i promotori per vedere di "trovare tempi diversi e una cornice di legalità" alla manifestazione.

Quando alla sicurezza per sabato, ha aggiunto, "stiamo già lavorando e ci sarà una un tavolo tecnico venerdì". Ci saranno "servizi a cerchi concentrici attorno a piazzale Ostiense fin dai caselli autostradali e lungo le direttrici che portano al centro di Roma e diventeranno sempre più stringenti".



