Londra: nostre forze hanno fatto la loro parte in Medio Oriente

Il segretario alla Difesa britannico John Healey ha condannato "l'attacco dell'Iran contro Israele", affermando che ieri le forze del Regno Unito hanno "svolto la loro parte per prevenire un'ulteriore escalation in Medio Oriente".

In una dichiarazione pubblicata sul suo account X, Healey ha ringraziato "tutto il personale britannico coinvolto nell'operazione per il suo coraggio e la sua professionalità" e ha assicurato che Londra sostiene "pienamente il diritto di Israele a difendere il suo paese e il suo popolo dalle minacce".

Sul suo sito web, l'agenzia di stampa britannica Reuters afferma che al momento il Ministero della Difesa di Londra non fornisce informazioni su come le forze del Regno Unito siano state coinvolte.



