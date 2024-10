Champions: Italiano 'Bologna sconfitto, ma a testa alta'

"Bologna sconfitto, ma a testa alta". Era quello che alla vigilia del match di Anfield in casa del Liverpool aveva chiesto Italiano, soddisfatto della prestazione aldilà del risultato: "Usciamo come volevamo, a testa alta. Abbiamo fatto una grande partita, a parte gli episodi dei due gol. Anzi: potevamo lavorare meglio sul primo, ma sul secondo...beh Salah ha fatto una gran cosa. Credo che il Liverpool non si aspettasse un Bologna così coraggioso e bravo a ribaltare il campo. Peccato, però ho fatto i complimenti ai ragazzi, bella prestazione. Da qui dobbiamo ripartire. Sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi e del fatto che ci stiamo abituando a questi ritmi, nonostante l'inesperienza a questi palcoscenici".



