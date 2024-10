Calderone, 'permesso di soggiorno alle vittime di caporalato'

"Sui lavoratori stranieri vittime di caporalato, c'è un intervento in collegamento con tutto quello che è stato già fatto contro questi reati. Ora interveniamo su un reato che è contro la persona, individuando un sistema di protezione aggiuntivo per chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente nelle attività di accertamento: introduciamo uno speciale permesso di soggiorno della durata iniziale di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e prorogabile ulteriormente".

Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge sui flussi dei migranti e l'ingresso dei lavoratori stranieri, aggiungendo che "ampliamo" la platea dell'Assegno di inclusione riconoscendolo anche alle "vittime di sfruttamento lavorativo".



