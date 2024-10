Patente a crediti, già emesse 3.797, altre 895 in arrivo

Partita oggi, come previsto, la prima fase di applicazione della patente a crediti, strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. La ricezione delle domande di rilascio è cominciata a mezzanotte sulla piattaforma gestita dall'Ispettorato nazionale del lavoro. A quell'ora - fanno sapere ministero del Lavoro e Inl - erano state già acquisite 160.593 autocertificazioni tramite Pec. Alle ore 12, il portale dei servizi aveva emesso 3.797 patenti, altre 895 risultavano salvate in bozza ed erano arrivate altre 17.074 autocertificazioni. Dunque in totale oltre 177mila.

Le operazioni, aggiungono, "si stanno quindi svolgendo con regolarità, secondo le modalità e i tempi prestabiliti".



