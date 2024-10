Pa: Cgil e Uil, da contratti a sanità, il 19 ottobre in piazza

"Salario, salute, diritti, occupazione": è lo slogan della manifestazione nazionale promossa dalle categorie del pubblico impiego di Cgil e Uil per sabato 19 ottobre a Roma in piazza del Popolo alle 10, per rivendicare il rinnovo dei contratti di tutti i lavoratori e chiedere maggiori risorse per gli stessi contratti nazionali e per la sanità pubblica "al fine di garantire cure universali e gratuite". Così Fp-Cgil, Uil-Fpl e Uil-Pa, spiegando che la manifestazione intende anche denunciare "l'aumento delle disuguaglianze" con l'autonomia differenziata e rilanciare la proposta di un grande Piano straordinario per l'occupazione.

Attese, aggiungono, "oltre 10.000 presenze".

"Il governo deve dare risposte ai lavoratori delle funzioni centrali, delle funzioni locali e della sanità", affermano i rispettivi segretari generali, Serena Sorrentino, Rita Longobardi e Sandro Colombi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA