Orcel, 'senza campioni europei non si vincono sfide'

"Credo che l'Europa abbia biosgno di banche più grandi, forti per sostenere l'economia". "Senza campioni paneuropei", l'Europa "non supererà le le sfide evidenziate da Mario Draghi e da molti altri leader prima di lui". Così il ceo di Unicredit, Andrea Orcel in un intervento al Made in Italy summit 'New market, global trade shift' organizzato dal Sole 24 ore, Financial Times e SkyTg24.

Orcel ha evidenziato che "l'unione bancaria da solo non basta, l'Europa ha bisogno" anche dell'Unione dei mercati finanziari" e che "la creazione di vera unione bancaria europea consentirebbe di avere un passo trasformativo".

Il banchiere si è anche soffermato sul percorso di Unicredit che "ha radici forti e profonde in Italia, ma ha iniziato a prosperare veramente - ha ricordato - solo quando abbiamo adottato una visione europea che abbracciava tutte le nazioni che la compongono".



