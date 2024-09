Idf, iniziati attacchi mirati a Hezbollah nel sud Libano

Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato con un comunicato di aver iniziato "attacchi mirati" via terra contro Hezbollah nel sud del Libano. Lo scrive Reuters online. Nel comunicato si spiega che gli obiettivi degli attacchi terrestri si trovano in villaggi vicino al confine e rappresentavano una minaccia per le comunità nel nord di Israele.

L'Idf aggiunge che l'aeronautica israeliana e l'artiglieria stanno supportando le forze di terra con attacchi precisi su obiettivi militari e che le operazioni sono state approvate e condotte in conformità con le decisioni delle autorità politiche del paese. Si tratta della prima conferma israeliana di operazioni sul terreno in territorio libanese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA