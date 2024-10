Fonti, sarà la commissione Affari Regionali a audire Fitto

La commissione Affari Regionali sarà la titolare dell'audizione di Raffaele Fitto per il posto di commissario europeo. E' quanto ha stabilito la conferenza dei presidenti di Commissione del Parlamento europeo stando a fonti presenti all'incontro. Invitate a partecipare per attinenza al portafoglio assegnato da Ursula von der Leyen anche gli eurodeputati delle commissioni Trasporti, Bilancio, Pesca, Agricoltura e Lavoro, ma con uno status di osservatori e per cui senza diritto di voto sull'esame del commissario.



