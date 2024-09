Mosca, '150 mila soldati arruolati nella campagna di primavera'

Un totale di 150.000 coscritti si sono uniti alle Forze Armate russe durante la campagna di primavera: la ha annunciato il vice capo del Dipartimento principale dello Stato Maggiore russo per l'organizzazione e la mobilitazione, il viceammiraglio Vladimir Tsimlyansky, come riporta la Tass.

"Permettetemi di riassumere i risultati della precedente leva di primavera. Il compito stabilito dal decreto del presidente russo è stato portato a termine in tempo e in pieno. Un totale di 150.000 coscritti sono stati arruolati per il servizio militare nelle Forze armate, in altre truppe e formazioni militari", ha affermato Tsimlyansky.



