Missili e droni sull'Ucraina, scatta massiccio raid russo

Missili e droni sono stati lanciati sull'Ucraina dalle forze armate russe nella notte. Come riferisce l'agenzia Unian l'allerta aerea è scattata in quasi tutte le regioni. Inoltre è segnalata anche l'attività dell'aviazione tattica russa in direzione sud-est. Molti droni sono stati avvistati nei pressi della capitale Kiev, dove la difesa antiaerea è al lavoro e i residenti della città sono invitati a rimanere nei rifugi. Altre città interessate dal raid sono Zhytomyr, Kryvyi Rih (dove sono state sentite delle esplosioni), Kharkiv, Poltava, Sumy, Chernihiv, Cherkasy, Kirovohrad, Vinnytsia, Odessa e Mykolaiv.



