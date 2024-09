Grecia: incendio boschivo vicino a Corinto, 2 morti

Due persone sono morte a causa di un incendio boschivo divampato ieri vicino a Corinto, a circa 140 km a ovest di Atene, nella regione del Peloponneso. Lo riporta l'emittente Ert. Le vittime, che non sono state ancora identificate ufficialmente, sono due uomini di 35 e 40 anni che erano stati dati per dispersi.

Almeno 350 vigili del fuoco, assistiti da 9 aerei, sono impegnai per contenere le fiamme, alimentate dai forti venti, che sono divampate in un'area montuosa non lontano dalla città balneare di Xylokastro. Le autorità hanno evacuato cinque villaggi della zona, tra cui Pyrgos, Elliniko e Kallithea.





