Austria: Tajani, 'isolare rigurgiti neonazisti, escludere Fpo'

"Credo che in Austria serva una forma di governo a guida popolare che escluda il Partito della libertà. Le battaglie politiche si vincono sempre al centro per impedire che gli estremisti di destra e sinistra facciano danni.

Ogni rigurgito neonazista va respinto". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani su Rainews il giorno dopo il voto in Austria. "L'estrema destra da sola non è mai in grado di vincere, lo abbiamo visto in Francia", ha spiegato il ministro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA