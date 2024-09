Assolti rettori Franzini e Gherlone da accuse su concorsi

Sono stati assolti "perché il fatto non sussiste" Elio Franzini ed Enrico Felice Gherlone, il primo ormai ex rettore (oggi è il suo ultimo giorno in carica) dell'Università Statale di Milano e il secondo rettore dell'Università Vita-Salute del San Raffaele, che erano imputati in una tranche di un'indagine milanese su presunti concorsi pilotati negli atenei, in particolare nelle facoltà di Medicina.

Lo ha deciso la decima sezione penale del Tribunale di Milano (presidente del collegio Antonella Bertoja) che ha assolto con la stessa formula anche altri tre imputati, ossia tre primari.





