Omicidio nel Cagliaritano, fermato il presunto aggressore

Una persona, della quale non sono state fornite ancora le generalità, è stata fermata per l'omicidio del 27enne, accoltellato questa mattina all'alba ad Assemini, nella città metropolitana di Cagliari. Si tratterebbe di un conoscente della vittima: l'uomo è in caserma in attesa del pubblico ministero Marco Cocco per il primo interrogatorio.

Le condizioni della vittima erano apparse subito gravissime.

Il 27enne era stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari, ma il giovane è deceduto poco dopo il ricovero. I Carabinieri erano già sulle tracce dell'aggressore che è scappato dopo il fatto: poi il fermo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA