'Il corpo di Nasrallah recuperato intatto'

Il corpo di Hassan Nasrallah è stato recuperato intatto: lo ha detto una fonte della sicurezza libanese alla Cnn.

Il corpo del leader di Hezbollah è stato recuperato sul luogo dell'attacco aereo israeliano alla periferia sud di Beirut e non presenterebbe lesioni, secondo le prime indicazioni di fonti sanitarie riportate dai media internazionali. "Due fonti hanno riferito che che il corpo non presentava ferite dirette e sembrerebbe che la causa della morte sia stata un trauma contundente legato alla forza dell'esplosione".

Al momento non ci sono invece notizie sui funerali.



