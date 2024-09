G7 Agricoltura, adottato il comunicato finale

I ministri dell'Agricoltura G7, riuniti a Siracusa, hanno adottato il comunicato che conclude ufficialmente i lavori della Presidenza Italiana. Tra i principali punti: rafforzare l'agricoltura per sistemi alimentari redditizi, resilienti, equi e sostenibili; scienza e innovazione in agricoltura per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; le giovani generazioni come agenti e protagonisti del cambiamento nell'agricoltura e nei sistemi alimentari; esca, acquacoltura e sicurezza alimentare sostenibili; il contributo del G7 allo sviluppo dell'agricoltura e dei sistemi alimentari in Africa.

Si è parlato anche di tecnologie emergenti, come l'Intelligenza artificiale (IA), che potrebbero trasformare l'agricoltura e i sistemi alimentari ottimizzando i processi e le risorse, sottolineando l'impegno per promuovere un ambiente internazionale in cui l'IA e le tecnologie agricole digitali rispettino la dignità e i diritti umani e contribuiscano a rafforzare la sostenibilità e la resilienza dell'agricoltura e dei sistemi alimentari.

Un focus specifico è stato dedicato all'importanza di promuovere l'impegno e l'occupazione dei giovani in questi settori, sia per imparare dalle pratiche tradizionali sia per stimolare l'innovazione e accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, accogliendo con favore i risultati dell'Agri-Young Hackathon del G7.

I ministri hanno sottoscritto l'impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione con i Paesi e le organizzazioni africane facendo leva sulle sinergie, collaborando per migliorare la resilienza alla variabilità climatica e promuovendo il trasferimento di conoscenze e buone pratiche.





