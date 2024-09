Usa: arrivato in Florida l'uragano Helene di categoria 4

L'uragano Helene ha toccato terra in Florida con una forza di categoria 4: lo ha reso noto il Centro Nazionale Uragani, che ha definito la perturbazione "estremamente pericolosa".

"Sulla base dei dati radar Doppler dell'Nws (il Servizio meteorologico nazionale, ndr), l'occhio di Helene ha toccato terra come uragano di categoria 4 nella regione del Big Bend della Florida alle 23:10 locali (le 5:10 in Italia), appena a est della foce del fiume Aucilla", si legge in un comunicato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA