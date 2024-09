Lazza vola in testa alla hit parade con Locura

Lazza balza subito in vetta alla classifica Fimi/Gfk Italia degli album più venduti della settimana con il nuovo album Locura uscito il 20 settembre per Island Records. Jacopo Lazzarini, vero nome di Lazza, è anche al nono posto della Top Ten con Sirio, l'album dei record, e occupa tutta la Top 10 dei singoli. È al vertice anche dei Vinili, Cd e musicassette e il tour è quasi totalmente sold out.

In pochi giorni Locura ha collezionato 290 milioni di stream su tutte le piattaforme e raggiunto quota 10 milioni di views su YouTube. Scende in seconda posizione Shiva con Milano Angels, il quarto album in studio del rapper e si posiziona al terzo gradino del podio Anna con Vera Baddie (seconda la scorsa settimana).

Stabili al quarto posto Geolier con Dio lo sa e al quinto il rapper Tony Effe con il suo secondo album Icon.

New entry al sesto posto con Katy Perry e il suo nuovo album di inediti 143. Resta settimo Tedua con l'ultimo capitolo della sua Divina commedia (Deluxe) mentre scivola all'ottavo posto Luke And Strange di David Gilmour, uno degli album più attesi dell'anno, uscito il 6 settembre per gli 81 anni di Roger Waters. Sempre decima, dopo 52 settimane in classifica, Annalisa con il suo E poi siamo finiti nel vortice.

Tra i singoli tutta la Top 10 è occupata dalle tracce del nuovo album di Lazza con al primo posto Fentanyl di Lazza & Sfera Ebbasta seguito da Canzone d'odio (Lazza & Lil Baby) e da Ghetto Superstar (Lazza & Ghali). Quarto posto per Zeri in più (Locura), il nuovo singolo di Lazza e Laura Pausini.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 20 al 26 settembre 2024.

1) LOCURA, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 2) MILANO ANGELS, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 3) VERA BADDIE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 4) DIO LO SA, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 5) ICON, TONY EFFE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 6) 143, KATY PERRY (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC) 7) LUCK AND STRANGE, DAVID GILMOUR (LEGACY RECORDINGS-SONY MUSIC) 8) LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE), TEDUA (EPIC-SONY MUSIC) 9) SIRIO, LAZZA (ISLAND -UNIVERSAL MUSIC) 10) E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE, ANNALISA (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) FENTANYL, LAZZA & SFERA EBBASTA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 2) CANZONE D'ODIO,LAZZA & LIL BABY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 3) GHETTO SUPERSTAR, LAZZA & GHALI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 4) ZERI IN PIÙ (LOCURA),LAZZA & LAURA PAUSINI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 5) -3 (PERDERE IL VOLO), LAZZA & MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) Questa la classifica dei cd, musicassette e vinili: 1) LOCURA, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 2) LUCK AND STRANGE, DAVID GILMOUR (LEGACY RECORDINGS-SONY MUSIC) 3) 143, KATY PERRY (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC) 4) MILANO ANGELS, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 5) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)



