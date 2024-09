Usa, richiesta tregua in Libano era coordinata con Israele

La richiesta di cessate il fuoco in Libano avanzata da Usa e Francia era stata "coordinata" con Israele. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un briefing con la stampa.

La Casa Bianca sottolinea che l'appello internazionale guidato dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco in Libano è stato "coordinato" con Israele, nonostante il governo di Benyamin Netanhyau abbia poi rifiutato la tregua e promesso di continuare a combattere Hezbollah. "La dichiarazione è stata coordinata con la parte israeliana", ha detto Jean-Pierre, aggiungendo comunque che i colloqui continuano all'Assemblea generale dell'Onu a New York.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA