Aiea, Iran disposto a riprendere i negoziati sul nucleare

L'Iran sembra disposto a riprendere i negoziati sul nucleare, ma rifiuta il ritorno nei suoi siti degli ispettori il cui accreditamento è stato ritirato. Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, in un'intervista all'Afp. Gli iraniani "stanno mostrando segni di volontà di impegnarsi nuovamente, non solo con l'Aiea, ma anche con i nostri ex partner nell'accordo nucleare del 2015", ha detto Grossi, aggiungendo tuttavia che Teheran non vuole "rimettere nella lista gli ispettori" a cui è stato ritirato l'accreditamento. "E' un duro colpo e non pensiamo che sia costruttivo".



