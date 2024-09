Rettore Roma Tre, su corso gender è caccia alle streghe

"In questi giorni si è innescata una polemica strumentale e disinformata sull'iniziativa promossa per sabato 28 settembre al Dipartimento di Scienze della Formazione che altro non è che una delle fasi di un progetto, uno studio scientifico di natura qualitativa sul benessere di bambini e ragazzi con un'espressione o identità di genere non normativa clinicamente riconosciuti dall'Oms. L'obiettivo della ricerca è quello di comprendere meglio il loro vissuto emotivo e come si relazionano nel contesto familiare e scolastico; la reazione che si è scatenata sembra quella di una caccia alle streghe". Così il rettore di Roma Tre Massimiliano Fiorucci.



