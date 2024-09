Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dato il 'via libera' ai colloqui con gli Usa su un cessate il fuoco temporaneo in Libano. Gli Stati Uniti non parlano direttamente con Hezbollah quindi i contatti saranno indiretti attraverso il governo libanese, francesi e altri Paesi europei. Lo riferisce Ynet.



