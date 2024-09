Lollobrigida, dal 2 ottobre servizio civile in agricoltura

"Il 2 ottobre partirà il servizio civile in agricoltura con la manifestazione d'interesse aperta alle aziende. Per la prima volta i giovani potranno servire la Patria con una attività di valore agricolo. Sarà un anno a spese dello Stato che vuole valorizzare questa attività. Altro cosa è la protezione del sistema agricolo, siamo la prima Nazione ad avere proibito la costruzione di produzioni in laboratorio perché il nostro modello culturale si base sulle produzioni della nostra terra". Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida rispondendo alle domande di due ragazzi al G7 Giovani aperto a Siracusa.



