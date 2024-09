"Raggiungeremo la vittoria, non abbiamo dubbi". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista alla Tass dopo il suo arrivo a New York per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu. "Ci siamo veramente uniti di fronte alla guerra che l'Occidente ha scatenato contro di noi per mano degli ucraini", e "l'Occidente deve capire" che questa guerra "sarà persa", ha affermato il capo della diplomazia russa.



