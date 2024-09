Brigate Hezbollah in Iraq, aumentare attacchi su Israele

Le Brigate Hezbollah irachene, influente gruppo armato filo-iraniano, hanno invitato oggi ad "aumentare" e intensificare le "operazioni" condotte contro il "nemico" israeliano, in un contesto regionale esplosivo, sullo sfondo della guerra a Gaza e degli scontri tra Hezbollah libanesi e Israele.

"Ci auguriamo che le fazioni della Resistenza Islamica in Iraq, che sostengono la Palestina e il Libano, aumentino il numero e la portata delle loro operazioni e il livello di minaccia contro il nemico", ha detto il portavoce delle Brigate Hezbollah irachene, Abu Ali al-Askari, in riferimento ad Israele.



