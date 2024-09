Abi, disponibili a misure temporanee per liquidità Stato

Il comitato esecutivo dell'Abi, presieduto da Antonio Patuelli e che si sta ancora svolgendo a Milano, ha deliberato all'unanimità di incaricare il direttore generale Marco Elio Rottigni di "approfondire eventuali misure che possano mettere a disposizione una maggiore liquidità per il bilancio dello Stato.

"Tali misure -sottolinea l'Abi - dovranno essere di natura temporanea e predeterminata, con effetti esclusivamente finanziari, salvaguardando il patrimonio e i bilanci delle banche e senza effetti retroattivi, per non penalizzare la competitività delle banche operanti in Italia" rispetto alle banche europee.



