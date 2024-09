Tokyo 'allarmata' da violazioni russo-cinesi suo spazio aereo

Il Giappone si dice fortemente preoccupato per le recenti violazioni dello spazio aereo e da altre attività militari da parte di Russia e Cina. Lo ha dichiarato martedì, nel corso di una conferenza stampa, il ministro della Difesa, Minoru Kihara, all'indomani del sorvolo di un aereo militare russo, per tre volte, del Mar del Giappone a nord dell'isola di Hokkaido: una circostanza che ho spinto un caccia dell'Air Self-Defense Force giapponese a usare per la prima volta un razzo di segnalazione, secondo quanto segnalato dello stesso ministero della Difesa.

Già a fine agosto il Giappone aveva confermato che per la prima volta un aereo spia militare cinese aveva violato il proprio spazio aereo sulle acque del Mar cinese orientale, al largo delle isole della prefettura di Nagasaki, nell'arcipelago sud-occidentale. "Siamo preoccupati che questo tipo di casi che si siano verificati in un periodo breve nelle acque e nel nostro spazio aereo", ha dichiarato Kihara, definendo l'intrusione nello spazio aereo da parte della Russia un 'atto provocatorio'.

Kihara ha anche riferito che un totale di 8 navi militari cinesi e russe hanno attraversato congiuntamente lo Stretto di Soya, tra Hokkaido e Sakhalin, mentre passavano dal Mar del Giappone al Mar di Okhotsk da domenica a lunedì.

Descrivendo l'uso del razzo di segnalazione contro l'aereo russo come una "decisione appropriata", Kihara ha detto che il Giappone continuerà a monitorare le attività militari cinesi e russe, e a dare le "risposte necessarie".



