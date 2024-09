"Raggiunte e superate le 500mila firme per il Referendum Cittadinanza! Ora non fermiamoci, continuiamo a firmare per aumentare il sostegno al referendum e anche per la legge di iniziativa popolare per il salario minimo!". Lo scrive sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein.



