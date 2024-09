"Ritengo che 10 anni siano un tempo congruo per la cittadinanza e che l'Italia abbia una ottima legge" al riguardo. Lo ha detto Giorgia Meloni rispondendo, a New York, ad una domanda sulla raccolta delle firme per il referendum sulla cittadinanza. "Non vedo quindi la necessità di cambiarla". Poi se ci sarà il referendum, "questa è la democrazia", ha aggiunto.



