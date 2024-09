Meloni incontra Zelensky a margine dell'assemblea Onu

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine dei lavori della 79ma Assemblea Generale dell'Onu. Nel corso del colloquio, secondo quanto si è appreso, è stato ribadito il convinto sostegno dell'Italia alla legittima difesa dell'Ucraina, con l'obiettivo di creare le migliori condizioni possibili per una pace giusta e duratura. L'Italia continuerà a essere in prima linea anche nel 2025 con l'organizzazione a Roma della Ukraine Recovery Conference e sarà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario.



