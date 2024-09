Lo spread Btp-Bund chiude a quota 133, rendimento sotto 3,5%

Chiusura in calo per lo spread Btp-Bund, con il differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e tedeschi che si riduce di quasi due punti base, a quota 133.

Il rendimento del decennale italiano scende di poco meno di tre punti, al 3,47%, in una seduta positiva per tutti i bond dell'Eurozona. Il mercato obbligazionario beneficia delle scommesse su un nuovo taglio dei tassi da parte della Bce a ottobre, dopo che i dati macro di inizio settimana hanno insinuato dubbi tra gli investitori sulla tenuta dell'economia.





