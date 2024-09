La cfo Bettina Orlopp nuovo ceo di Commerz

La cfo di Commerz Bettina Orlopp è nuova ceo. Il Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank l'ha poi nominata anche nuova presidente del Consiglio di gestione, con le dimissioni dell'attuale presidente Manfred Knof. L'assunzione della carica, si legge in una nota, avverrà nel prossimo futuro.

Inoltre, il Consiglio di sorveglianza ha deciso di nominare Michael Kotzbauer vicepresidente con effetto immediato. Il Consiglio di Sorveglianza punta a una transizione nel prossimo futuro. Knof aveva informato il presidente del Consiglio di Sorveglianza Jens Weidmann della sua decisione di non puntare ad un secondo mandato come ceo all'inizio di settembre.

Da allora, il Comitato di presidenza e Nomine del Consiglio di Sorveglianza è stato impegnato in una ricerca strutturata.

La nomina è stata all'unanimità. Michael Kotzbauer è stato nominato vice ceo.

"Abbiamo una strategia efficace, ma ci attendono compiti importanti. Insieme a tutti i nostri partner chiave, affronteremo con successo le sfide che ci attendono", rileva la Orlopp.

"Bettina Orlopp con Michael Kotzbauer, in qualità di co-architetti della strategia fino al 2027, incarnano la crescita, la redditività e l'attenzione al cliente. La chiarezza delle responsabilità è fondamentale, soprattutto nell'attuale fase della banca", evidenzia il presidente Weidmann.



