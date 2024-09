Chiusura in rialzo per le Borse europee, con i dati macro deludenti di inizio settimana che aumentano le chance di un nuovo taglio dei tassi da parte della Bce ad ottobre e le misure di stimolo varate dalla Cina che rilanciano i titoli del lusso. Parigi, dove vengono scambiate Lvmh e Kering, ha chiuso in testa ai listini del Vecchio Continente (+1,28%), davanti a Francoforte (+0,8%) e Londra (+0,28%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA