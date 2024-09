Borsa: Asia in rialzo, effetto stimoli Cina, Shanghai +3,8%

Borse positive in Asia e Pacifico dopo gli stimoli all'economia annunciati dalla banca Popolare Cinese per almeno 800 miliardi di yuan (102,33 miliardi di euro) in liquidità. Shanghai, ancora aperta, guadagna il 3,8%, Hong Kong il 3,7% e Mumbai cede lo 0,07%, mentre Singapore guadagna lo 0,14% mentre Tokyo ha chiuso con un rialzo dello 0,57%, Taiwan dello 0,66% e Seul dell'1,14%. In calo Sidney (-0,13%).

Positivi i future sull'Europa e sui listini Usa in vista dell'indice Ifo sulla fiducia economica in Germania, della fiducia economica americana e degli indici della Fed di Richmond, seguiti dalle anticipazioni sulle scorte settimanali di greggio. Proprio quest'ultimo appare in rialzo (Wti +1,22% a 71,23 dollari al barile) insieme al gas (+0,74% a 36,48 euro al MWh) per interventi di manutenzione a un impianto in Norvegia.

In crescita anche le quotazioni dell'oro (+0,17% a 2.626 dollari l'oncia) mentre il dollaro si mantiene stabile a 0,9 euro e sale a 144,36 yen e 0,75 sterline. In calo a 134,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,1 punti al 3,49% e quello tedesco di 0,3 punti al 2,15%.

Sulla piazza di Tokyo balza l'assicurativo Tokyo Marine Holding (+3,54%) e cede Toyota (-0,65%) mentre a Shanghai, ancora aperta, corre il settore degli alcolici con il produttore Kweichow Moutai (+8,63%) spinto da una forte ripresa della domanda. Sugli scudi Bank of China (+4,26%) e i produttori di semiconduttori Longi Green Energy Technology (+6,52%) e Hygon Information Technology (+3,52%).



