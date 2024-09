Slitta a lunedì l'approdo in Aula al Senato del decreto legge omnibus, con misure di carattere fiscale ed economico, che era atteso per oggi e scade l'8 ottobre. Lo ha annunciato il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, al termine della riunione dei capigruppo di Palazzo Madama, esprimendo la "sensazione" che il governo metterà la fiducia: "Metteranno la fiducia su loro stessi perché non si fidano di loro".



