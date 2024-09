All'esame della Consulta norma sull'abolizione abuso d'ufficio

Approda all'esame della Corte costituzionale la norma con la quale è stato abolito l'abuso d'ufficio. Il tribunale di Firenze ha infatti ritenuto "non manifestatamente infondata" la questione sollevata dall'avvocato Manlio Morcella, legale di parte civile, nel corso del processo per questo reato anche nei confronti della ex magistrato di Perugia Antonella Duchini. Il legale ha sostenuto in particolare la violazione dell'articolo 19 della Convenzione di Merida e 31 di quella di Vienna sul diritto dei trattati, in relazione agli articoli 11 e 117 della Costituzione.



