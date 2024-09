++ Italia e altri 5 Paesi, 'dazi Ue su import riso dall'Asia' ++

L'Italia, sostenuta da Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania e Spagna, chiede all'Ue di reintrodurre una clausola di salvaguardia automatica contro l'import a dazio zero del riso da Cambogia e Birmania. La richiesta, stando ai documenti pubblici del Consiglio Ue Agricoltura e Pesca, è oggi sul tavolo dei ministri riuniti a Bruxelles. I 6 Paesi denunciano l'eccesso di import di riso a dazio zero (circa 450mila tonnellate) dall'Asia, assorbito finora dal mercato Ue "solo a causa della carenza di produzione" europea "dovuta alla siccità, soprattutto in Spagna e Italia", definendo questa situazione "insostenibile nel prossimo futuro".





