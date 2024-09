Il Pd deposita pdl su ius soli-scholae, valga anche la materna

Il Pd ha depositato una proposta di legge alla Camera sullo ius soli e sullo ius scholae. Ad annunciarlo all'ANSA è la prima firmataria del provvedimento, la deputata Dem Ouidad Bakkali. Si prevede "lo ius soli, richiedendo un anno di residenza legale per uno dei due genitori" e lo "ius scholae per i bambini che hanno fatto ingresso in Italia entro i 12 anni e che abbiano frequentato la scuola per 5 anni". In questo computo "si inserisce anche la scuola dell'infanzia. Inoltre, allineandoci alla maggioranza dei paesi europei - aggiunge - scendono da 10 a 5 gli anni di residenza continuativa richiesti".

La deputata dem Bakkali, arrivata in Italia a 2 anni con le regole attuali ha acquisito la cittadinanza a 23 anni: "Se ci fosse stato lo ius scholae sarei arrivata molto prima...", commenta. Domani in Aula dovrebbe essere discussa anche una mozione a sua prima firma su questa falsa riga. "Secondo la nostra proposta i contributi per la richiesta della cittadinanza dovrebbero essere devoluti al ministero dell'Istruzione per progetti di educazione civica", dice ancora.



