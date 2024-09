Giulia, si apre il processo a carico di Filippo Turetta

Si apre tra poco a Venezia in corte d'Assise il processo a carico di Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre 2023 a Fossò (Venezia). Come annunciato dai suoi difensori, l''imputato è assente in aula, così come i suoi genitori. E' già arrivato invece il papà di Giulia, Gino Cecchetin, che non ha voluto parlare con i giornalisti, "è prematuro" ha detto soltanto.

A presiedere la Corte il giudice Stefano Manduzio. Nel dibattimento è previsto un solo testimone per la difesa, l'anatomopatologa Monica Cucci, che prese parte all'autopsia della vittima, mentre sono una trentina, tra parenti, amici e investigatori, quelli dell'accusa sostenuta dal Pm Andrea Petroni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA