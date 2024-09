Brasile, ordine di arresto per il cantante Gusttavo Lima

La giustizia dello stato brasiliano del Pernambuco ha ordinato la custodia cautelare del cantante Gusttavo Lima. La notizia è stata pubblicata dalla Folha di S.Paolo.

L'arresto dell'artista, al secolo Nivaldo Batista Lima, che ha raggiunto il successo mondiale nel 2012 con la canzone 'Balada', è stato deciso nell'ambito dell'operazione di polizia Integrazione, che indaga su una presunta organizzazione criminale che opera nel gioco d'azzardo illegale e nel riciclaggio di denaro. In particolare, Lima è accusato di aver fatto uscire dal Paese due ricercati. Il giudice ha ordinato anche il sequestro del passaporto e il blocco dei conti bancari dell'artista.

Nella sua decisione sull'arresto di Lima, il giudice ha accolto la richiesta della polizia civile del Pernambuco ed ha respinto le argomentazioni della Procura che aveva chiesto misure cautelari alternative.

In uno degli stralci del provvedimento, si parla di "collusione" dell'artista 35enne "con latitanti" e si sottolinea la sua "preoccupante mancanza di considerazione per la giustizia".

Nel documento si spiega che il cantante si sarebbe recato in Grecia per festeggiare il suo compleanno con un aereo privato, in compagnia dei ricercati José André da Rocha Neto - proprietario della casa di scommesse VaideBet - e sua moglie Aislla Rocha, che poi sono rimasti fuori dal Paese.

All'inizio del mese, un aereo appartenente a una delle società del cantante è stato sequestrato a Jundiaí, nell'entroterra di San Paolo.



