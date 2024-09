"Dobbiamo fare il possibile per gli ostaggi" a Gaza: "stiamo lavorando duramente come G7". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista a Fox. Il titolare della Farnesina ha poi parlato di migranti: precisando che l'Italia sta ottenendo "buoni risultati" sull'immigrazione: "non siamo contro l'immigrazione legale, ma contro l'immigrazione illegale", ha detto.



